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Призер ОИ-2008 Барриос, дисквалифицированная за допинг, продала свою медаль

Спорт
1 сентября, 18:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, сентября. /ТАСС
Цена проданной на Ebay награды составила $11 тысяч 655
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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Кубинская метательница диска Ярелис Барриос, дисквалифицированная после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года, три месяца назад продала свою серебряную медаль Игр в Пекине. Данная информация содержится на сайте интернет-аукциона Ebay.

Ранее в четверг Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о дисквалификации Барриос за положительный допинг- тест на запрещенное вещество ацетазоламид. МОК постановил, что результат спортсменки на Олимпиаде в Пекине аннулирован. Также она обязана вернуть медаль.

В результате стало известно, что три месяца назад по неизвестным причинам Барриос продала свою медаль на Ebay. Цена награды составила $11 тысяч 655 (около 763 тысяч рублей).

Ранее МОК инициировал масштабную перепроверку допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с ОИ-2008 и ОИ-2012. Третья и четвертая перепроверки пройдут позже.

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