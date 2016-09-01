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Более пяти тысяч заявок на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 подано в Сочи

Спорт
1 сентября, 18:11 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 1, сентября. /ТАСС
Интервью с кандидатами будут проходить с 7 сентября до конца 2016 года, всего в программе примут участие более 15 тысяч волонтеров в 11 городах-организаторах
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СОЧИ, 1 сентября. /ТАСС/. Более пяти тысяч желающих в Сочи подали заявки на участие в волонтерской программе чемпионата мира по футболу 2018 года.

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Интервью с кандидатами будут проходить с 7 сентября до конца 2016 года. Всего в программе примут участие более 15 тысяч волонтеров в 11 городах-организаторах.

Для того, чтобы попасть в ряды волонтеров на чемпионат мира, необходимо заполнить анкету на сайте www.fifa.com, пройти онлайн-тестирование на определение личностных качеств, аналитических способностей и знание иностранного языка, уровень которого должен быть не ниже Intermediate. Особое предпочтение отдается тем кандидатам, которые имеют волонтерский опыт на спортивных мероприятиях и владеют вторым иностранным языком.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.

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