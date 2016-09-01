Магнитогорский "Металлург" потерпел четвертое поражение подряд в матчах КХЛ

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сентября. /ТАСС/. Ханты-мансийская "Югра" одержала победу над действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметился Павел Варфоломеев (22-я и 51-я минуты). У проигравших отличился Сергей Терещенко (6).
Магнитогорский клуб потерпел четвертое поражение подряд, "Югра" одержала первую победу в трех играх.
В Восточной конференции после 5 игр "Югра" с 6 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице, "Металлург", набрав 4 очка, идет десятым.
В следующем матче "Югра" 3 сентября дома сыграет с челябинским "Трактором", "Металлург" 4 сентября также на своем льду примет хабаровский "Амур".