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Путин предоставил гражданство РФ чемпионке мира по шашкам украинке Ткаченко

Спорт
1 сентября, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
В этом году Ткаченко уже выступала под российским флагом на чемпионате мира по турецким шашкам и одержала победу
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства многократной чемпионке мира по шашкам украинке Дарье Ткаченко.

Об этом сообщается на официальном интернет- портале правовой информации.

32-летняя спортсменка является четырехкратной чемпионкой мира по международным шашкам (2005, 2006, 2008, 2011).

В этом году Ткаченко уже выступала под российским флагом на чемпионате мира по турецким шашкам и одержала победу.

Также спортсменка является двукратной чемпионкой Европы по международным шашкам (2004, 2006).

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