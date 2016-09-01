Путин предоставил гражданство РФ чемпионке мира по шашкам украинке Ткаченко

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства многократной чемпионке мира по шашкам украинке Дарье Ткаченко.
Об этом сообщается на официальном интернет- портале правовой информации.
32-летняя спортсменка является четырехкратной чемпионкой мира по международным шашкам (2005, 2006, 2008, 2011).
В этом году Ткаченко уже выступала под российским флагом на чемпионате мира по турецким шашкам и одержала победу.
Также спортсменка является двукратной чемпионкой Европы по международным шашкам (2004, 2006).