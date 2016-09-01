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Стали известны игровые номера хоккеистов сборной России на Кубке мира

Спорт
1 сентября, 20:30 UTC+3 ТОРОНТО ТОРОНТО 1, сентября. /ТАСС
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, турнир организован НХЛ, Ассоциацией игроков лиги при участии Международной федерации хоккея
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© Артем Коротаев/ТАСС

ТОРОНТО, 1 сентября. /ТАСС/. Стали известны номера, под которыми игроки сборной России выступят на Кубке мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вратари - Семен Варламов ("Колорадо Эвеланш", выступит под номером 1), Сергей Бобровский ("Коламбус Блю Джекетс", 72), Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг", 88);

защитники - Дмитрий Куликов ("Баффало Сэйбрз", 7), Дмитрий Орлов ("Вашингтон Кэпиталз", 9), Никита Зайцев ("Торонто Мэйпл Лифс", 22), Алексей Марченко ("Детройт Ред Уингз", 47), Алексей Емелин ("Монреаль Канадиенз", 74), Андрей Марков (СКА, 79), Никита Нестеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг", 89);

нападающие - Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз", 8), Павел Дацюк (СКА, 13), Артемий Панарин ("Чикаго Блэкхокс", 27), Николай Кулемин ("Нью Йорк Айлендерс", 41), Артем Анисимов ("Чикаго Блэкхокс", 42), Евгений Дадонов (СКА, 63), Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз", 71), Иван Телегин (ЦСКА, 77), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг", 86), Вадим Шипачев (СКА, 87), Владислав Наместников ("Тампа- Бэй Лайтнинг", 90), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз", 91), Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз", 92).

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, турнир организован НХЛ, Ассоциацией игроков лиги при участии Международной федерации хоккея. Сборная России сыграет на предварительной стадии в группе B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки (из игроков США и Канады не старше 23 лет). Турнир является преемником Кубка Канады, проводившегося пять раз (в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах), в нем также примут участие сборные Канады, США, Чехии и Европы (из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и других стран, не представленные отдельными командами).

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