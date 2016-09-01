Сборная Латвии разгромила команду Австрии в отборочном матче ОИ-2018

Мадуро: в столице Венесуэлы был обнаружен лагерь с 92 наемниками из КолумбииМеждународная панорама 1 сентября, 23:32
Джеки Чан получит почетный "Оскар" за выдающийся вклад в кинематографКультура 1 сентября, 23:17
Трамп догнал Клинтон по одному из общенациональных опросов в СШАМеждународная панорама 1 сентября, 23:05
Хлопонин и Кадыров рассказали, что им не нравится в журналистахОбщество 1 сентября, 22:40
WADA утверждает, что российские хакеры ежедневно атакуют сайт организацииСпорт 1 сентября, 22:30
Американские астронавты завершили выход в открытый космосКосмос 1 сентября, 22:12
Клинцевич: расширение санкций США против России - сигнал партнерам в ЕСПолитика 1 сентября, 21:44
При взрыве Falcon 9 был уничтожен спутник, который планировала использовать FacebookКосмос 1 сентября, 21:16
Илон Маск: взрыв на мысе Канаверал произошел при заправке ракетыКосмос 1 сентября, 20:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная Латвии обыграла команду Австрии со счетом 8:1 в матче группы E отборочного турнира Олимпийских игр 2018 года.
У победителей заброшенными шайбами отметились Каспар Даугавиньш (6-я и 28-я минуты), Андрис Джериньш (12), Роберт Букартс (26), Рональд Кениньш (39), Микс Индрашис (44), Мартинс Дзиеркалс (47) и Родриго Аболс (57). У проигравших отличился Томас Хундертпфунд (17).
В другом матче группы E сборная Германии обыграла команду Японии со счетом 5:0.
В финальном этапе отборочного турнира участвуют шесть команд, поделенные на три группы. На олимпийский турнир попадут команды, которые займут первое место в каждой из групп. Кроме того, на Олимпиаде выступят первые восемь сборных в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), в число которых вошла команда России, а также сборная Южной Кореи как страна-хозяйка Игр.
Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.