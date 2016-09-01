Сборная Латвии разгромила команду Австрии в отборочном матче ОИ-2018

РИГА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная Латвии обыграла команду Австрии со счетом 8:1 в матче группы E отборочного турнира Олимпийских игр 2018 года.

У победителей заброшенными шайбами отметились Каспар Даугавиньш (6-я и 28-я минуты), Андрис Джериньш (12), Роберт Букартс (26), Рональд Кениньш (39), Микс Индрашис (44), Мартинс Дзиеркалс (47) и Родриго Аболс (57). У проигравших отличился Томас Хундертпфунд (17).

В другом матче группы E сборная Германии обыграла команду Японии со счетом 5:0.

В финальном этапе отборочного турнира участвуют шесть команд, поделенные на три группы. На олимпийский турнир попадут команды, которые займут первое место в каждой из групп. Кроме того, на Олимпиаде выступят первые восемь сборных в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), в число которых вошла команда России, а также сборная Южной Кореи как страна-хозяйка Игр.

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.