Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА обыграл "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
1 сентября, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
В Западной конференции ЦСКА, набрав 12 очков после 5 игр, идет первым, "Ак Барс" в Восточной конференции с 6 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Попов (12-я минута), Кирилл Петров (44), Денис Денисов (47) и Иван Телегин (60). У проигравших отличились Джастин Азеведо (15) и Михаил Жуков (35).

В Западной конференции ЦСКА, набрав 12 очков после 5 игр, идет первым, "Ак Барс" в Восточной конференции с 6 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем матче ЦСКА 4 сентября дома сыграет с тольттинской"Ладой", "Ак Барс" 3 сентября на выезде проведет матч против череповецкой "Северстали".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
2
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
3
Байкер разбился в центре Москвы
4
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Директор московской школы № 57 опубликовал открытое письмо о ситуации с растлением учениц
7
Зачем Китаю украинская "мечта"
Темы дня
Реклама