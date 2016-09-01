ЦСКА обыграл "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Попов (12-я минута), Кирилл Петров (44), Денис Денисов (47) и Иван Телегин (60). У проигравших отличились Джастин Азеведо (15) и Михаил Жуков (35).

В Западной конференции ЦСКА, набрав 12 очков после 5 игр, идет первым, "Ак Барс" в Восточной конференции с 6 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем матче ЦСКА 4 сентября дома сыграет с тольттинской"Ладой", "Ак Барс" 3 сентября на выезде проведет матч против череповецкой "Северстали".