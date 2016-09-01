Тренер: ХК ЦСКА не без доли везения победил "Ак Барс", но второй период команда провалила

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский хоккейный клуб ЦСКА не без доли везения смог победить казанский "Ак Барс", но второй период команда провалила. Об этом журналистам рассказал главный тренер столичного клуба Дмитрий Квартальнов.

ЦСКА одержал победу над "Ак Барсом" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

"У нас сегодня был серьезный соперник. Большой плюс то, что выиграли третий период в сезоне первый раз, но где-то немного нам повезло. К сожалению, ребята провалил второй период, мы немного не справлялись. Не без доли везения удалось переломить ход встречи", - сказал Квартальнов.

В первом периоде до конца встречи был удален защитник хозяев Богдан Киселевич. Специалист назвал это решение немного спорным.

"Там была травма. Надо посмотреть, почему судья принял такое решение. Оно немного спорное, но судьям виднее. Если игрок подставляется - это одно, если был удар - это другое, но тут все же была травма, и рефери решил так", - отметил тренер.

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Петров назвал "Ак Барс" командой топ-уровня, которая будет бороться за медали чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

"Мы старались выполнять тренерскую установку, и у нас это получилось. В третьем периоде даже добавили в движении, выполнили больше бросков и смогли использовать свои моменты", - сказал Петров.

"Не скажу, что с "Ак Барсом" была пока самая тяжелая игра, все матчи непростые. Но мы играли сегодня против топ-клуба, с ними всегда интересно. У них хорошо собранная команда, прекрасный коллектив, который будет претендовать на медали", - добавил он.

В Западной конференции ЦСКА, набрав 12 очков после 5 игр, идет первым, "Ак Барс" в Восточной конференции с 6 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице. В следующем матче столичная команда 4 сентября дома сыграет с тольттинской "Ладой", казанский клуб 3 сентября на выезде проведет матч против череповецкой "Северстали".