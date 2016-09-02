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Гольф-клуб "Адмирал" международного уровня планируется построить в Приморье

Спорт
2 сентября, 8:15 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Проект по строительству включает в себя 18-луночное гольф-поле, а также объекты инфраструктуры высшего класса: клаб-хаус, гостиница, территория для зимних видов спорта и другие объекты
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Подписание соглашения между администрацией Приморского края, спортивным клубом "Адмирал" и производственным предприятием "Элэс-Руспасифик" о строительстве гольф-клуба состоялось в рамках программы Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба "Адмирала".

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Гольф-клуб мирового уровня будет располагаться на территории Приморского края. Соглашение подписали генеральный директор "Адмирала" Илья Спокойнов, генеральный директор "Элэс-Руспасифик" Андрей Шевченко и первый вице- губернатор Приморского края Василий Усольцев.

Проект по строительству включает в себя 18-луночное ("чемпионское") гольф-поле, а также объекты инфраструктуры высшего класса: клаб-хаус, гостиница, территория для зимних видов спорта и другие объекты.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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