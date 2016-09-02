Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Австралийское антидопинговое агентство отстранило паралимпийца Галлахера от Игр-2016

Спорт
2 сентября, 10:39 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 2, сентября. /ТАСС
Допинг-проба Галлахера, сданная им в тренировочном лагере в Италии в июне, оказалась положительной на запрещенное вещество эритропоэтин
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Австралийское антидопинговое агентство отстранило двукратного чемпиона Паралимпиад велогонщика Майкла Галлахера от Игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает австралийский телеканал CBS.

Допинг-проба Галлахера, сданная им в тренировочном лагере в Италии в июне, оказалась положительной на запрещенное вещество эритропоэтин.

Австралиец является чемпионом Паралимпиад 2008 и 2012 годов в гонке преследования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
3
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
6
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
7
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
Темы дня
Реклама