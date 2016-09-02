Австралийское антидопинговое агентство отстранило паралимпийца Галлахера от Игр-2016

СИДНЕЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Австралийское антидопинговое агентство отстранило двукратного чемпиона Паралимпиад велогонщика Майкла Галлахера от Игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает австралийский телеканал CBS.

Допинг-проба Галлахера, сданная им в тренировочном лагере в Италии в июне, оказалась положительной на запрещенное вещество эритропоэтин.

Австралиец является чемпионом Паралимпиад 2008 и 2012 годов в гонке преследования.