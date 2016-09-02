Самедов: Черчесов постоянно говорит футболистам, что они лучшие, и это всем приятно

ХИМКИ /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов постоянно повторяет игрокам, что они самые лучшие, и всем такая поддержка нравится. Об этом журналистам рассказал полузащитник команды Александр Самедов.

Черчесов был назначен главным тренером сборной в августе. В среду он провел первый матч во главе команды, сыграв вничью со сборной Турции (0:0) в Анталье. Во вторник, 6 сентября, российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы, встреча пройдет на московской "Открытие-Арене".

"Ощущаем (его поддержку. - Прим. ТАСС). Он говорит нам, что мы самые лучшие. Он нам это говорит постоянно и поддерживает нас. Приятно, когда так тренер говорит", - рассказал Самедов.

В пятницу Черчесов празднует 53-й день рождения. "Василий (Березуцкий) перед тренировкой, как капитан команды, взял слово, а команда к нему присоединилась. Надеюсь, в ближайшее время сможем поздравить результатом. Самое главное - пожелали здоровья, а остальное не для прессы", - поделился полузащитник.

На вопрос, привыкли ли уже игроки к требованиям тренера о так называемом "вертикальном футболе", Самедов ответил: "Прошло четыре дня. Два дня до игры, игра и сегодня. Думаю, у нас все впереди, но постепенному будем прибавлять".

Вингером чувствовал себя нормально

В матче с турками Самедов вышел в стартовом составе и выполнял роль правого вингера при расстановке с тремя центральными защитниками.

"Приходилось (так играть), но не так часто, и это было давно. Но у нас было два дня, и тренерский штаб мне объяснил, что он хочет видеть некоторые тактические моменты, а я постарался их воплотить. Физически нормально себя чувствовал; для первого раза, думаю, нормально. Сегодня у нас будет более детальный разбор, и тренерский штаб ответит на все вопросы", - поделился впечатлениями Самедов.

На вопрос, помогало ли ему то, что в составе были также его нынешние одноклубники и бывшие одноклубники, полузащитник ответил: "Сложно сказать. В любом случае, в этой тактической схеме есть свои нюансы, но я чувствовал себя нормально".