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Чествование олимпийского чемпиона борца Рамонова пройдет в Южной Осетии 7 сентября

Спорт
2 сентября, 15:58 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 2, сентября. /ТАСС
Чествование чемпиона пройдет в столице республики во Дворце спорта "Олимп" с национальными песнями и танцами
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ЦХИНВАЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Чествование олимпийского чемпиона Рио по вольной борьбе Сослана Рамонова пройдет в Южной Осетии (РЮО) 7 сентября. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь президента РЮО Гана Яновская.

"Гордость Осетии - олимпийский чемпион Сослан Рамонов прибывает на родину в Южную Осетию 7 сентября. Чествование чемпиона пройдет в столице республики во Дворце спорта "Олимп" с национальными песнями и танцами", - сказала Яновская.

Рамонов выиграл золото Олимпийских игр 2016 в весовой категории до 65 кг.

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