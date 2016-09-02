Чествование олимпийского чемпиона борца Рамонова пройдет в Южной Осетии 7 сентября

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ЦХИНВАЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Чествование олимпийского чемпиона Рио по вольной борьбе Сослана Рамонова пройдет в Южной Осетии (РЮО) 7 сентября. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь президента РЮО Гана Яновская.
"Гордость Осетии - олимпийский чемпион Сослан Рамонов прибывает на родину в Южную Осетию 7 сентября. Чествование чемпиона пройдет в столице республики во Дворце спорта "Олимп" с национальными песнями и танцами", - сказала Яновская.
Рамонов выиграл золото Олимпийских игр 2016 в весовой категории до 65 кг.