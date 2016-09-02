Российский велогонщик "Катюши" Лагутин стал третьим на 13-м этапе "Вуэльты"

МАДРИД, 2 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик "Катюши" Сергей Лагутин занял третье место на 13-м этапе престижной шоссейной многодневки "Вуэльта Испании".

Победу одержал итальянец Валерио Конти из Lampre-Merida, преодолевший дистанцию в 213,4 км за 5 часов 29 минут 4 секунды. Вторым к финишу пришел швейцарец Данило Висс из БМС (отставание 55 секунд). Лагутин показал то же время, что и Висс.

По итогам этапа россиянин вышел в лидеры горной классификации, опередив лидера общего зачета колумбийца Наиро Кинтану из "Мовистар".

Лидеры в генеральной классификации проиграли победителю этапа 33 минуты 56 секунд. Первое место в общем зачете сохранил Кинтана. На втором месте с отставанием в 54 секунды идет трехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум из "Скай". Третье место занимает партнерКинтаны по команде испанец Алехандро Вальверде (+ 1,05).

"Вуэльта" - третий Гранд-тур сезона после "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". Гонка завершится 11 сентября в Мадриде.