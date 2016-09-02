Месси пропустит матч квалификации ЧМ-2018 с командой Венесуэлы

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МАДРИД, 2 сентября. /ТАСС/. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не сыграет в матче 2-го тура отборочного раунда южноамериканской зоны чемпионата мира 2018 года с командой Венесуэлы. Об этом сообщает испанское издание Marca.
Игрок получил травму паха в победном матче 1-го тура отборочного раунда со сборной Уругвая (1:0), который прошел в ночь на пятницу. Месси стал автором победного мяча в этой встрече. Матч с командой Венесуэлы пройдет в ночь на среду.
После поражения сборной Аргентины 27 июня в финале Кубка Америки от команды Чили (0:0 в основное время, 2:4 в серии пенальти) Месси заявил о завершении выступлений за национальную команду по причине постоянных разочарований из- за поражений в решающих матчах международных турниров. Аргентинцы с Месси в составе уступили в финалах Кубка Америки 2007, 2015 и 2016 годов, а также проиграли финальный матч чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Однако в начале августа нападающий сообщил, что главный тренер аргентинцев Эдгардо Бауса убедил его вернуться в команду.
Двухкруговой отборочный турнир из 19 туров завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Калининград примет четыре матча группового этапа.