Сенат Калифорнии призвал МОК и FINA лишить олимпийских медалей пловцов ГДР из-за допинга

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ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Сенат штата Калифорния призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию плавания (FINA) лишить олимпийских медалей пловцов из ГДР из-за допинга. Об этом сообщает портал Insidethegames.
В частности, правительство штата требует пересмотра результатов соревнований по плаванию на Олимпиаде 1976 года в Монреале, когда пловцы из ГДР завоевали 11 золотых медалей.
Бывшие спортсмены ГДР ранее заявляли о существовании в стране государственной системы поддержки допинга. Самым известным случаем применения допинга спортсменами из ГДР является дело Хайди Кригер, которая, будучи членом женской легкоатлетической команды ГДР как и многие другие спортсмены ГДР, принимала анаболические стероиды и мужские гормоны по предписанию тренера уже в подростковом возрасте, вследствие чего ей пришлось сменить пол.
Позднее Кригер давал показания по делу тренеров, замешанных в допинговых преступлениях. В 2000 году президент Немецкого спортивно-гимнастического союза ГДР Манфред Эвальд и бывший вице-директор спортивной медицинской службы ГДР Манфред Хеппнер были признаны виновными в нанесении вреда 142 атлетам, в том числе несовершеннолетним.
Всего сборная ГДР на летних Олимпийских играх завоевала 409 медалей, среди которых 153 золотых, на зимних - 110 медалей, из которых 39 золотых.