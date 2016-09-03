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Макарова и Веснина вышли в 1/8 финала US Open по теннису в парном разряде

Спорт
3 сентября, 1:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, сентября. /ТАСС
В следующем раунде чемпионки Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро сыграют с победительницами противостояния Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Вания Кинг (США)/Моника Никулеску (Румыния)
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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open) по теннису в парном разряде, который проходит в Нью-Йорке.

В втором круге российская пара, "посеянная" на турнире под пятым номером, за 2 часа 27 минут победила тандем Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай) со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

В следующем раунде чемпионки Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро сыграют с победительницами противостояния Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Вания Кинг (США)/Моника Никулеску (Румыния).

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.

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