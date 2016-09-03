Российские теннисисты не могут выйти в 1/8 финала US Open три года подряд

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Теннисист Андрей Кузнецов последним из россиян покинул Открытый чемпионат США (US Open) в мужском одиночном разряде, уступив в поединке третьего круга испанцу Рафаэлю Надалю.

Встреча Кузнецова и Надаля, который "посеян" на турнире под 4-м номером, завершилась со счетом 1:6, 4:6, 2:6 и продолжалась два часа.

Накануне другой россиянин Михаил Южный отказался от продолжения борьбы в матче третьего круга против серба Новака Джоковича (1). Травма не позволила 34-летнему Южному продолжить поединок уже в первом сете при счете 2:4. Таким образом, российские теннисисты третий год подряд не могут преодолеть барьер третьего раунда (1/16 финала) на Открытом чемпионате США. Последним был как раз Южный, который в 2013 году дошел до четвертьфинала, где уступил Джоковичу в четырех сетах.

В 1/8 финала Надаль встретится с французом Лукасом Пуилем (24).

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке.