СМИ: полиция арестовала двойника футболиста Неймара, который шантажировал девушек

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция Бразилии арестовала Карлоса Антонио Родригеса, который, выдавая себя за футболиста Неймара, получал от женщин интимные фото и видео, а затем шантажировал их. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

Одна из жертв, не захотевшая раскрывать своего имени, рассказала, что была приглашена на вечеринку бразильца в испанской Барселоне. Когда преступник связался с ней, она была уверена, что это известный футболист. Мужчина обещал, что сможет организовать для нее фотосессии в популярных журналах и участие в реалити-шоу в обмен на интимные фотографии и видео.

После того, как Родригес начал ее шантажировать, девушка обратилась в полицию. Правоохранительные органы отследили преступника, который общался с жертвами из интернет-кафе в бразильском штате Минас-Жерайс. Вместе с подозреваемым также был задержан владелец заведения, но позже его освободили, установив непричастность.