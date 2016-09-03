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СМИ: полиция арестовала двойника футболиста Неймара, который шантажировал девушек

Спорт
3 сентября, 13:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, сентября. /ТАСС
Злоумышленник обещал, что сможет организовать фотосессии в популярных журналах и участие в реалити-шоу в обмен на интимные фотографии и видео девушек
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ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция Бразилии арестовала Карлоса Антонио Родригеса, который, выдавая себя за футболиста Неймара, получал от женщин интимные фото и видео, а затем шантажировал их. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

Одна из жертв, не захотевшая раскрывать своего имени, рассказала, что была приглашена на вечеринку бразильца в испанской Барселоне. Когда преступник связался с ней, она была уверена, что это известный футболист. Мужчина обещал, что сможет организовать для нее фотосессии в популярных журналах и участие в реалити-шоу в обмен на интимные фотографии и видео.

После того, как Родригес начал ее шантажировать, девушка обратилась в полицию. Правоохранительные органы отследили преступника, который общался с жертвами из интернет-кафе в бразильском штате Минас-Жерайс. Вместе с подозреваемым также был задержан владелец заведения, но позже его освободили, установив непричастность.

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