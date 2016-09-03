Соревнования по гребле для отстраненных российских паралимпийцев стартовали в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Соревнования для отстраненных российских паралимпийцев начались на гребном канале в Крылатском в Москве.

Турнир проходит в рамках Кубка президента России по гребле на байдарках и каноэ, в нем принимают участие спортсмены, завоевавшие лицензии на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Медали будут разыграны в шести видах программы.

Соревнования завершатся 4 сентября.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде. Позднее МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.