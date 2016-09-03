Футболист "Ростова" Полоз пошутил, что мог перейти в другой клуб во время матча сборной РФ

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболист "Ростова" Дмитрий Полоз пошутил, что мог перейти в другой клуб во время товарищеского матча сборных России и Турции, как это сделал его бывший партнер по команде Иван Новосельцев. Об этом Полоз заявил журналистам.

В среду российская национальная команда провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. Во время встречи стало известно, что Новосельцев перешел из "Ростова" в санкт-петербургский "Зенит".

"С Новосельцевым переход не обсуждаем. У меня тоже были возможности (перейти), но я не перешел", - сказал Полоз.

В пятницу главному тренеру сборной Станиславу Черчесову исполнилось 53 года. "Надеюсь, сможем его поздравить в предстоящем матче", - отметил нападающий.

Во вторник, 6 сентября, российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив".