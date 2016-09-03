"Югра" победила "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Несколько девушек пожаловались на домогательства афганцев на ярмарке в АвстрииМеждународная панорама 3 сентября, 16:36
Си Цзиньпин на встрече с Бараком Обамой отметил стратегическую важность отношений с СШАМеждународная панорама 3 сентября, 16:20
На Украине начались масштабные сборы резервистовМеждународная панорама 3 сентября, 16:18
Стивен Сигал намерен стать послом доброй воли Всемирных игр кочевниковСпорт 3 сентября, 16:14
В центре Москвы горит административное зданиеПроисшествия 3 сентября, 15:46
СМИ: новые подразделения турецкой бронетехники вошли в СириюМеждународная панорама 3 сентября, 15:37
Порошенко: Украина ожидает на днях решение МВФ о новом траншеЭкономика и бизнес 3 сентября, 15:28
МИД РФ: Москва обеспокоена планами Израиля по строительству на палестинских территорияхПолитика 3 сентября, 15:16
Улюкаев: правительство до конца года может упростить выдачу "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 3 сентября, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сентября. /ТАСС/. Ханты-мансийская "Югра" обыграла челябинский "Трактор" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Основное время и овертайм встречи в Ханты-Мансийске завершились со счетом 1:1.
В составе "Югры" заброшенной шайбой отметился Андрей Анкудинов (8-я минута). У гостей отличился Александр Черников (8).
В Восточной конференции "Югра" после 6 матчей поднялась на третью строчку турнирной таблицы, набрав 8 баллов. "Трактор" с такими же количеством очков после пяти игр занимает 5-е место.
В следующем матче "Трактор" 6 сентября на своем льду примет "Йокерит" из Хельсинки, "Югра" 5 сентября в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".