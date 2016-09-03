"Югра" победила "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сентября. /ТАСС/. Ханты-мансийская "Югра" обыграла челябинский "Трактор" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Основное время и овертайм встречи в Ханты-Мансийске завершились со счетом 1:1.

В составе "Югры" заброшенной шайбой отметился Андрей Анкудинов (8-я минута). У гостей отличился Александр Черников (8).

В Восточной конференции "Югра" после 6 матчей поднялась на третью строчку турнирной таблицы, набрав 8 баллов. "Трактор" с такими же количеством очков после пяти игр занимает 5-е место.

В следующем матче "Трактор" 6 сентября на своем льду примет "Йокерит" из Хельсинки, "Югра" 5 сентября в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".