Терентьев сообщил, что принял решение продолжить работу в Совете спортсменов МПК

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев принял решение продолжить работу на посту члена Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее он заявил, что может подумать о том, оставаться ли ему в Совете спортсменов МПК или нет. По его словам, он не смог защитить российских спортсменов, которые были отстранены от участия в Паралимпиаде 2016 года.

В пятницу спортивный агент Андрей Митьков рассказал ТАСС, что МПК отказал 34 российским спортсменам в ускоренной процедуре рассмотрения иска на решение о недопуске к Играм-2016 в Спортивном арбитражном суде (CAS). При согласии МПК на ускоренную процедуру дело могло быть рассмотрено до старта Игр в Бразилии (7 сентября). При стандартной процедуре дело не будет рассмотрено раньше окончания Паралимпиады (21 сентября). Таким образом, россияне не смогут выступить на Играх в Рио-де-Жанейро.

"Наверное, я очень эмоционально воспринял известие о том, что последний шанс, который был у наших спортсменов, испарился. Возможность вхождения в различные совещательные органы Международного паралимпийского комитета надо каждому использовать: в Совете спортсменов представлен я, в других структурах - другие; также в технических комитетах и комитетах по разным видам спорта есть наши представители", - сказал Терентьев.

"И в этот переходный этап надо придержать свои эмоции и работать дальше, думать о Паралимпийских играх 2018 года и сделать так, чтобы зимой наши спортсмены смогли заявиться на чемпионаты мира, Европы и Кубки мира. Спортивный арбитраж будет рассматривать иски спортсменов после Паралимпиады, и надо продолжать работать по восстановлению нашего членства", - добавил он.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде, а в четверг МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.