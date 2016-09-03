Хоккеисты сборной Чехии Гудас и Гертль пропустят Кубок мира из-за травм

ПРАГА, 3 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной Чехии нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" Томаш Гертль и защитник "Филадельфии Флайерз" Радко Гудас пропустят из-за травм Кубок мира в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

Сообщается, что Гертль до сих не восстановился от травмы колена, полученной в финале Кубка Стэнли. Гудас же имеет проблемы с кистью.

В пятницу также стало известно, что на Кубке мира из-за восстановления после операции не выступит форвард "Бостон Брюинз" Давид Крейчи. 25 апреля он перенес операцию на левом бедре, ожидается, что его восстановление займет 5 месяцев, хотя 15 августа хоккеист провел первое занятие на льду. Его заменит Нападающий швейцарского "Фрибура", бывший игрок российского СКА Роман Червенка.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября в канадском Торонто. В турнире примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки (из игроков США и Канады не старше 23 лет), а также сборная Европы из хоккеистов Германии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Норвегии и других стран, не представленных отдельными командами.