Эксперты FINA по допинг-контролю подали в отставку из-за допуска россиян до ОИ-2016

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ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Руководитель наблюдательного совета Международной федерации плавания (FINA) по допинг-контролю Эндю Пайп подал в отставку из-за решения о допуске российских пловцов к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ирландский телеканал RTE.
Вместе с Пайпом в отставку по аналогичной причине подали еще два члена совета из восьми. В своем письме на имя президента FINA Хулио Маглионе они выразили недовольство тем, что руководство организации проигнорировало позицию совета по вопросу допуска российских пловцов к участию в Играх-2016.
"Несмотря на компетентность экспертов, входящих в набсовет, в FINA решили проигнорировать наши рекомендации. И мы были этим разочарованы, - говорится в письме. - Еще более разочарованы мы были тем, что так и не получили конкретного ответа на последующее письмо, в котором просили указать причины принятия такого решения".
По мнению экспертов, лишь несколько российских пловцов соответствовали критериям наблюдательного совета FINA по допинг-контролю.
Первоначально FINA не допустила семь из 37 российских спортсменов. Среди недопущенных оказались лидеры сборной - Юлия Ефимова, которая не подходила под критерии Международного олимпийского комитета (МОК) из-за наличия допинговой истории, и Владимир Морозов в связи с упоминанием в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Впоследствии спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение о недопуске этих семи спортсменов. Окончательное решение об участии ранее отстраненных пловцов приняла специальная комиссия МОК.
На Играх-2016 российские пловцы завоевали четыре медали. Две серебряных награды на счету Юлии Ефимовой (100 и 200 метров брассом). Бронзовые медали завоевали Евгений Рылов (200 метров на спине) и Антон Чупков (200 метров брассом).