Европейский отборочный турнир ЧМ-2018 по футболу стартует девятью матчами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Европейская квалификация чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стартует в воскресенье девятью матчами в трех группах. Немцы начнут защиту титула поединком с норвежцами, а в группе F сразу же сойдутся фавориты - сборные Словакии и Англии.

Повторение Евро-2016

Словаки и англичане - явные фавориты группы F, в которую также попали команды Литвы, Словении, Шотландии и Мальты.

На чемпионате Европы во Франции в июне команды Англии и Словакии не смогли выявить сильнейшего - встреча группового этапа завершилась со счетом 0:0, а обе сборные в итоге завершили борьбу на стадии 1/8 финала. К старту отбора обе команды существенных кадровых изменений не претерпели, хотя некоторые перемены все-таки произошли.

Англичане сменили главного тренера: на место Роя Ходжсона, подавшего в отставку сразу после проигранного матча 1/8 финала Евро-2016, пришел Сэм Эллардайс. На костяке команды эта перестановка почти не сказалась - ставка делается на тех же игроков, а с капитанской повязкой команду вновь выведет на поле Уэйн Руни. При этом нападающий "Манчестер Юнайтед" на днях объявил, что завершит карьеру в сборной после турнира в России. Потеря у британцев одна: тренерский штаб команды решил, что крайнему защитнику МЮ Люку Шоу стоит продолжить набирать форму после тяжелой травмы в клубе.

Словацкая команда по сравнению с ЧЕ-2016 также не претерпела серьезных изменений. Лидеры те же - Мартин Шкртел, Ян Дюрица, Марек Гамшик, Юрай Куцка. Вполне вероятно появление на поле новичка санкт-петербургского "Зенита" нападающего Роберта Мака. Встреча пройдет в Трнаве и начнется в 19:00 мск.

В других встречах группы литовцы примут в Вильнюсе словенцев (19:00), а мальтийцы - в Та-Кали шотландцев (21:45).

Немцы начинают в Норвегии

Действующие чемпионы мира футболисты сборной Германии, выступающие в группе С, начнут защиту титула выездным матчем с командой Норвегии.

У команды Йоахима Лева одно серьезное изменение по сравнению с Евро-2016 - на днях свой прощальный матч за команду провел полузащитник Бастиан Швайнштайгер, который играл одну из ключевых ролей на чемпионате мира в Бразилии. Встреча Норвегия - Германия пройдет в Осло (21:45).

Еще одним интригующим противостоянием в этой группе обещает стать матч между сборными Чехии и Северной Ирландии (21:45). Обеим командам будет сложно опередить немцев в борьбе за первое место, однако за второе они вполне могут побороться. Чехи проведут первый официальный матч под руководством нового главного тренера Карела Яролима, который сменил на этом посту Павела Врбу, возглавившего в межсезонье махачкалинский "Анжи".

В третьей встрече группы в Серравалле сойдутся сборные Сан-Марино и Азербайджана (19:00).

Группа Е по составу выглядит одной из самых ровных в отборочном турнире. И все-таки фаворит в ней есть: в Польше подросло прекрасное поколение во главе с нападающим Робертом Левандовски, что команда и доказала, дойдя до четвертьфинала чемпионата Европы во Франции, в котором уступила будущим победителям португальцам. Команда Адама Навалки стартует выездным матчем с командой Казахстана в Астане (19:00). В других встречах группы датчане в Копенгагене примут команду Армении (19:00), а румыны - в Клуже черногорцев (21:45).

В европейской квалификации чемпионата мира 52 сборные разделены на девять групп: семь включают шесть команд и две - пять. Победители получат прямую путевку на турнир в Россию. Еще четыре участника определятся в стыковых матчах между восьмью лучшими командами, занявшими в своих группах второе место (в расчет не будут приниматься очки, добытые в играх с победителем группы). Сборная России, как команда страны-организатора чемпионата мира 2018 года, освобождена от участия в отборе и автоматически примет участие в финальном турнире.

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