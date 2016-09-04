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Чемпион СССР по футболу Сергей Шавло празднует 60-летие

Спорт
4 сентября, 3:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Шавло - бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года в Москве и победитель чемпионата СССР по футболу в составе московского "Спартака"
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Победитель чемпионата СССР по футболу в составе московского "Спартака", бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года в Москве Сергей Шавло в воскресенье отмечает 60-й день рождения.

Сергей Дмитриевич Шавло родился в городе Никополь Днепропетровской области. Футбольное образование получил в местном "Трубнике". Первыми профессиональными клубами полузащитника стали "Электрон" и "Даугава" из Риги, где Шавло учился в Рижском институте физкультуры. В марте 1977 года полузащитник приглянулся главному тренеру московского "Спартака" Константину Бескову после контрольной игры с "Даугавой" и специалист пригласил игрока в команду.

Именно со "Спартаком" связаны основные достижения Шавло на клубном уровне. Вместе с красно-белыми полузащитник стал чемпионом СССР (1979), четыре раза - серебряным призером первенства (1980, 1981, 1984, 1985). Шавло провел 1983 год в смоленской "Искре" в счет службы в армии. В общей сложности он сыграл за красно-белых 223 матча, в которых отметился 45 мячами.

"Когда мы встретились, мы подружились, потому что Бесков поселил нас в одну комнату на базе в Тарасовке, - вспомнил партнер Шавло по "Спартаку" Юрий Гаврилов. - На тренировках мы были парой, выполняли все упражнения совместно, тем более были игроками почти одного амплуа: он в большей степени играл слева, а я ближе к нападающим. Главные его преимущества были скорость и работоспособность, что помогало ему закрывать всю левую бровку; в отборе он хорошо играл".

В 1986-1987 годах Шавло выступал за московское "Торпедо", с которым стал обладателем Кубка страны (1986). В 1987 году полузащитник пополнил состав австрийского "Рапида" и тем самым стал одним из первых советских футболистов, перешедших в иностранный клуб. В Австрии Шавло прожил до 1997 года, стал с "Рапидом" чемпионом страны (1988), затем играл за несколько любительских клубов, тренировал детей и параллельно получил тренерскую лицензию.

В составе сборной СССР Шавло с 1979 по 1985 год выходил на поле в 19 встречах. В 1980-м поучаствовал в Олимпийских играх в Москве (пять игр, один гол), на которых советская футбольная команда заняла третье место.

Нормальный парень

В 2004 году Шавло вернулся в "Спартак" в качестве тренера-селекционера, а с сентября 2005 года занял должность генерального директора клуба, на которой проработал до августа 2008-го. На данный момент активно поддерживает команду футбольного клуба "Спартак" для детей с детским церебральным параличом.

"Он немножко застенчивый, скромный, в общем, нормальный порядочный парень, не сделает "подлянку" исподтишка, - охарактеризовал Шавло Гаврилов. - Не случайно после завершения карьеры он занимал несколько должностей. Потому что хороший человек".

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