Мутко: кандидат в президенты УЕФА ван Праг - один из тех, кто внес раскол в футбол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Кандидат в президенты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) голландец Михаэль ван Праг - один из тех людей, которые внесли раскол в мировой футбол, Россия на предстоящих выборах поддержит словенца Александера Чеферина. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Мы будем поддерживать Александера Чеферина из Словении. Он молодой, энергичный, хорошо руководит федерацией Словении. Нужен новый человек, чтобы было развитие футбола. Тот же ван Праг - один из тех, кто внес раскол в мировой футбол, мы не будем поддерживать его", - сказал он.

Выборы президента УЕФА состоятся 14 сентября в Афинах. Там же будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года.

В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован. Затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Она была частично удовлетворена, штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.