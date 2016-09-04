Кундратек и Бирнер заменят Гудаса и Гертля в составе сборной Чехии на Кубок мира по хоккею

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ПРАГА, 4 сентября. /ТАСС/. Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован" Томаш Кундратек и нападающий "Трактора" Михал Бирнер заменят игрока линии обороны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Радко Гудаса и форварда "Сан-Хосе Шаркс" Томаша Гертля в составе сборной Чехии на Кубок мира. Об этом сообщает портал Hokej.cz.
Ранее сообщалось, что Гудас и Гертль не сыграют на Кубке мира из-за травм. В пятницу также стало известно, что на турнире из-за восстановления после операции не выступит форвард "Бостон Брюинз" Давид Крейчи, которого заменит нападающий швейцарского "Фрибура", бывший игрок российского СКА Роман Червенка.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября, турнир организован НХЛ, Ассоциацией игроков лиги при участии Международной федерации хоккея. Сборная России сыграет на предварительной стадии в группе B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки (из игроков США и Канады не старше 23 лет). Турнир является преемником Кубка Канады, проводившегося пять раз (в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах), в нем также примут участие сборные Канады, США, Чехии и Европы (из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и других стран, не представленные отдельными командами).