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Магнитогорский "Металлург" прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате КХЛ

Спорт
4 сентября, 17:25 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 4, сентября. /ТАСС
В Восточной конференции "Металлург" после шести встреч занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав семь баллов
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над хабаровским "Амуром" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Семин (16-я и 36-я минуты), Владислав Калетник (21) и Денис Казионов (43). У проигравших отличился Теэму Рамстедт (28).

"Металлург" прервал свою безвыигрышную серию, составлявшую четыре матча.

В Восточной конференции "Металлург" после шести встреч занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав семь баллов. "Амур" с тремя очками занимает 13-е место.

В следующем матче "Металлург" 8 сентября на своем льду примет рижское "Динамо", "Амур" 6 сентября в гостях сыграет с ХК "Сочи".

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