"Спартак" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ПРАГА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над братиславским "Слованом" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Стоа (33-я минута) и Виктор Бобров (40). У проигравших отличился Джонатан Чичу (23).

В Западной конференции "Спартак" после четырех встреч занимает шестое место в турнирной таблице, набрав девять баллов. "Слован" после пяти игр с шестью очками занимает десятое место.

В следующем матче "Спартак" 6 сентября на своем льду примет минское "Динамо", "Слован" 9 сентября в гостях сыграет с новокузнецким "Металлургом".