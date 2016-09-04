"Спартак" обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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ПРАГА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над братиславским "Слованом" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Стоа (33-я минута) и Виктор Бобров (40). У проигравших отличился Джонатан Чичу (23).
В Западной конференции "Спартак" после четырех встреч занимает шестое место в турнирной таблице, набрав девять баллов. "Слован" после пяти игр с шестью очками занимает десятое место.
В следующем матче "Спартак" 6 сентября на своем льду примет минское "Динамо", "Слован" 9 сентября в гостях сыграет с новокузнецким "Металлургом".