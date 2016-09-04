Российские пловцы завоевали 24 медали на этапе Кубка мира в Москве

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала 24 награды - 8 золотых, 3 серебряные и 13 бронзовых - на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Москве.
Во второй и заключительный день соревнований сборная России в составе Олега Тихобаева, Владимира Морозова, Дарьи Устиновой и Дарьи Карташовой одержала победу в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем. Третье место в этой эстафете заняла еще одна российская четверка в составе Михаила Вековищева, Климента Колесникова, Ксении Василенок и Василисы Буйной.
Четырехкратная чемпионка мира Ефимова первенствовала на дистанциях 50 и 200 м брассом, Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем. В воскресенье награды также завоевали Евгений Дроботов и Николай Чаплинский (серебро и бронза, 1500 м вольным стилем), Дарья Цветкова (бронза, 50 м баттерфляем), Анастасия Кирпичникова (бронза, 400 м вольным стилем), Кирилл Пригода (бронза, 200 м комплексным плаванием и серебро, 100 м брассом), Наталья Ловцова (бронза, 100 м вольным стилем).
В первый день турнира три победы одержал Владимир Морозов. Россиянин первенствовал на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м комплексным плаванием. Также он завоевал золото в составе смешанной комбинированной эстафеты 4х50 м вместе со Станиславом Донцом, Юлией Ефимовой и Дарьей Устиновой. Третье место в этой же эстафете заняла еще одна российская четверка в составе Дмитрия Лапшина, Сергей Гейбеля, Дарьи Цветковой и Арины Сурковой.
Четырехкратная чемпионка мира Ефимова первенствовала на дистанции 100 м брассом и завоевала бронзу на 200 м комплексным плаванием.
В субботу награды также завоевали Дарья Устинова (бронза, 200 м вольным стилем), Кирилл Пригода (бронза, 50 и 200 м брассом), Наталья Ловцова (бронза, 100 м баттерфляем), Михаил Доринов (серебро 200 м брассом).
Венгерская пловчиха Катинка Хоссу одержала семь побед на этапе Кубка мира в Москве. В воскресенье она победила на дистанциях 400 м комплексным плаванием, 100 м комплексным плаванием, 400 м вольным стилем и 100 м на спине. Также в активе спортсменки во второй день серебро на 100 м вольным стилем.
В первый день венгерская пловчиха одержала три индивидуальные победы. Спортсменка победила на дистанциях 200 и 800 м вольным стилем, а также 200 м комплексным плаванием. Кроме того, венгерка завоевала три серебра на дистанциях 50 и 200 м на спине, а также 100 м баттерфляем.
Этап Кубка мира проходил 3-4 сентября в московском бассейне СК "Олимпийский". Следующий этап пройдет 30 сентября - 1 октября в Пекине.