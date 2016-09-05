Сборная Косова по футболу впервые стартует в квалификации чемпионата мира

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Европейская квалификация чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, продолжится в понедельник девятью матчами в трех группах. В группе I сразу сойдутся одни из фаворитов - сборные Хорватии и Турции, а команда Косова проведет свой первый матч в истории в отборочном турнире к мировому первенству.

В группе I, помимо команд Хорватии и Турции, выступят сборные Исландии, Украины, Финляндии и Косова. На чемпионате Европы-2016 команда Хорватии обыграла турок со счетом 1:0 в рамках группового этапа. В итоге хорваты завершили выступление на стадии 1/8 финала, уступив будущим победителям турнира - сборной Португалии, а турки не вышли из группы, заняв в ней третье место с тремя баллами. Сборная Турции в преддверии старта отборочного турнира провела товарищескую игру с командой России. Встреча состоялась в Анталье 31 августа и завершилась со счетом 0:0. Матч Хорватия - Турция пройдет в Загребе, начало - 21:45 мск.

Сборная Исландии, которая на европейском первенстве стала настоящей сенсацией, дойдя до 1/4 финала и по пути оставив за бортом сборную Англии, сыграет с украинцами. После провального выступления во Франции, где сборная Украины не набрала ни одного очка и не забила ни одного гола, команду возглавил известный в прошлом футболист Андрей Шевченко, который является обладателем "Золотого мяча" 2004 года. Матч пройдет в Киеве, начало - 21:45.

В другой встрече группы сборная Косова возьмет старт в официальных турнирах и сыграет с командой Финляндии (21:45), матч пройдет в финском городе Турку. Федерация футбола Косова была включена в число членов ФИФА на конгрессе организации в мае. Первый официальный матч команда провела против сборной Фарерских островов, товарищеская игра прошла 3 июня и закончилась победой косовских футболистов со счетом 2:0.

Испания и Италия стартуют на выезде

В группе G чемпионы мира 2010 года сборная Испании встретится с командой Лихтенштейна. Другие фавориты группы - итальянцы, завоевывавшие титул в 2006 году, на выезде сыграют со сборной Израиля.

Испанцы сменили главного тренера: вместо завершившего карьеру Висенте Дель Боске, при котором команда выиграла ЧМ-2010 и чемпионат Европы 2012 года, пришел Хулен Лопетеги, ранее работавший в молодежных сборных Испании и португальском "Порту". Костяк команды при этом не изменился - основу сборной по-прежнему составляют игроки из "Реала" и "Барселоны". Но при этом не получил вызов вратарь Икер Касильяс, который Евро-2016 провел в качестве запасного голкипера, уступив место на поле более молодому Давиду Де Хеа. Встреча Испания - Лихтенштейн пройдет с городе Леон (21:45).

В сборной Италии после чемпионата Европы также сменился тренер: Антонио Конте еще до старта турнира подписал контракт с лондонским "Челси", а на смену ему пришел бывший наставник "Торино" Джанпьеро Вентура. При новом специалисте уже успело произойти значимое событие - многолетнего капитана и вратаря сборной Джанлуиджи Буффона в товарищеском матче с командой Франции (1:2) заменил 17-летний Джанлуиджи Доннарумма, который стал самым молодым голкипером в истории национальной команды (17 лет 188 дней). Встреча со сборной Израиля состоится в Хайфе (21:45).

В еще одном матче группы встретятся команды Албании и Македонии в городе Шкодер, начало матча - в 21:45 мск.

В группе D нет явного фаворита - сборные Уэльса, Австрии, Сербии и Ирландии будут в равной степени претендовать на выход в финальную стадию чемпионата мира. Другими участниками отборочной группы являются команды Грузии и Молдавии. Австрийцы в первом матче сыграют с грузинами в Тбилиси; валлийцы на домашнем стадионе в Кардиффе примут молдаван, сербы в Белграде - ирландцев. Все матчи начнутся в 21:45 мск.

В европейской квалификации чемпионата мира 52 сборные разделены на девять групп: семь включают шесть команд и две - пять. Победители получат прямую путевку на турнир в Россию. Еще четыре участника определятся в стыковых матчах между восьмью лучшими командами, занявшими в своих группах второе место (в расчет не будут приниматься очки, добытые в играх с победителем группы). Сборная России, как команда страны-организатора чемпионата мира 2018 года, освобождена от участия в отборе и автоматически примет участие в финальном турнире.

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