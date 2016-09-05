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СМИ: УЕФА намерен увеличить годовой доход до €3,2 млрд в сезоне-2018/19

Спорт
5 сентября, 12:13 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, сентября. /ТАСС
Доходы УЕФА за прошедший сезон составили €2,35 млрд
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Карл-Хайнц Румменигге

Карл-Хайнц Румменигге

© EPA/ANDREAS GEBERT

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует увеличить годовой доход организации до 3,2 млрд евро в сезоне-2018/19. Об этом сообщает немецкий журнал Kicker.

По информации издания, доходы УЕФА за прошедший сезон составили €2,35 млрд.

Новый доклад по усовершенствованию экономической модели проведения еврокубков представит на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов (ECA) 6 сентября в Женеве ее председатель Карл-Хайнц Румменигге.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщала ТАСС, что ведется обсуждение возможности переноса времени начала матчей Лиги чемпионов на 19:00 и 21:00 по центральноевропейскому времени (в нынешнем сезоне все встречи начинаются в 20:45). Кроме того, 26 августа принято решение, что начиная с сезона-2018/19 представители четырех лучших чемпионатов по рейтингу УЕФА будут гарантированно получать по четыре места на групповом этапе турнира. По мнению многих экспертов, данные меры направлены на увеличение доходов УЕФА.

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