СМИ: УЕФА намерен увеличить годовой доход до €3,2 млрд в сезоне-2018/19

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует увеличить годовой доход организации до 3,2 млрд евро в сезоне-2018/19. Об этом сообщает немецкий журнал Kicker.

По информации издания, доходы УЕФА за прошедший сезон составили €2,35 млрд.

Новый доклад по усовершенствованию экономической модели проведения еврокубков представит на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов (ECA) 6 сентября в Женеве ее председатель Карл-Хайнц Румменигге.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщала ТАСС, что ведется обсуждение возможности переноса времени начала матчей Лиги чемпионов на 19:00 и 21:00 по центральноевропейскому времени (в нынешнем сезоне все встречи начинаются в 20:45). Кроме того, 26 августа принято решение, что начиная с сезона-2018/19 представители четырех лучших чемпионатов по рейтингу УЕФА будут гарантированно получать по четыре места на групповом этапе турнира. По мнению многих экспертов, данные меры направлены на увеличение доходов УЕФА.