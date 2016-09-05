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Овечкин занимается в одном звене с Кучеровым на тренировке сборной России

Спорт
5 сентября, 15:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Тренировка проходит в СК "Юбилейный", где россияне проведут 8 сентября выставочный матч с чехами
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренируется в одном звене с Никитой Кучеровым на первом занятии команды в рамках подготовки к Кубку мира.

Тренировка проходит в СК "Юбилейный", где россияне проведут 8 сентября выставочный матч с чехами.

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