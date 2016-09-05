Овечкин занимается в одном звене с Кучеровым на тренировке сборной России

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренируется в одном звене с Никитой Кучеровым на первом занятии команды в рамках подготовки к Кубку мира.
Тренировка проходит в СК "Юбилейный", где россияне проведут 8 сентября выставочный матч с чехами.