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СМИ: "Манчестер Юнайтед" запретил игрокам меняться футболками с соперниками

Спорт
5 сентября, 20:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, сентября. /ТАСС
По данным The Sun, такое решение было принято, чтобы сэкономить денежные средства на производство формы
Материал из 1 страницы
© Michael Steele/Getty Images

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" запретило игрокам меняться футболками с соперниками после матчей. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Отмечается, что такое решение было принято, чтобы сэкономить денежные средства на производство формы.

"Манчестер Юнайтед" получает по спонсорскому контракту от компании Adidas, которая занимается производством формы для команды, 75 млн фунтов в год. "Манчестер Юнайтед" входит в десятку самых дорогих спортивных клубов по версии журнала "Форбс".

В летнее трансферное окно "Манчестер Юнайтед" потратил рекордные для клуба 149 млн фунтов. За полузащитника Поля Погба английский клуб заплатил €105 млн, что сделало этот трансфер самым дорогим в истории футбола.

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