Россиянки победили венгерок в матче четвертого тура Всемирной шахматной олимпиады

БАКУ, 5 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Венгрии в четвертом туре Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Баку.

Наталья Погонина одержала победу в своей партии, Александра Костенюк, Валентина Гунина и Александра Горячкина сыграли с соперницами вничью. Таким образом, общий счет 2,5:1,5 в пользу россиянок.

Мужская команда России в составе Яна Непомнящего, Владимира Крамника, Евгения Томашевского и Александра Грищука проиграла украинцам со счетом 1,5:2,5.

Шахматная олимпиада в Баку проходит по швейцарской системе в 11 туров и завершится 14 сентября.