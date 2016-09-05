Россиянки победили венгерок в матче четвертого тура Всемирной шахматной олимпиады

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БАКУ, 5 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Венгрии в четвертом туре Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Баку.
Наталья Погонина одержала победу в своей партии, Александра Костенюк, Валентина Гунина и Александра Горячкина сыграли с соперницами вничью. Таким образом, общий счет 2,5:1,5 в пользу россиянок.
Мужская команда России в составе Яна Непомнящего, Владимира Крамника, Евгения Томашевского и Александра Грищука проиграла украинцам со счетом 1,5:2,5.
Шахматная олимпиада в Баку проходит по швейцарской системе в 11 туров и завершится 14 сентября.