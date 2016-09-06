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Дацюк тренируется в звене с Телегиным и Наместниковым

Спорт
6 сентября, 10:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Российские хоккеисты проводят сбор перед Кубком мира в СК "Юбилейный"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард сборной России по хоккею Павел Дацюк тренируется вместе с Владиславом Наместниковым и Иваном Телегиным в одном звене в рамках подготовки к Кубку мира.

Российские хоккеисты проводят сбор перед турниром в СК "Юбилейный".

Первую тренировку в составе команды проводят и игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге. Помимо Дацюка, это его одноклубники по СКА форварды Евгений Дадонов и Вадим Шипачев. Нападающий ЦСКА Телегин также проводит первую тренировку.

Полные сочетания команды выглядят следующим образом:

"красные": Орлов - Зайцев, Овечкин - Кучеров - Кузнецов;

"белые": Емелин - Марков, Кулемин - Малкин - Тарасенко;

"синие": Анисимов - Нестеров, Телегин - Дацюк - Наместников;

"желтые": Куликов - Марченко, Панарин - Шипачев - Дадонов.

Вратари - Сергей Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

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