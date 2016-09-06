Дацюк тренируется в звене с Телегиным и Наместниковым

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард сборной России по хоккею Павел Дацюк тренируется вместе с Владиславом Наместниковым и Иваном Телегиным в одном звене в рамках подготовки к Кубку мира.
Российские хоккеисты проводят сбор перед турниром в СК "Юбилейный".
Первую тренировку в составе команды проводят и игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге. Помимо Дацюка, это его одноклубники по СКА форварды Евгений Дадонов и Вадим Шипачев. Нападающий ЦСКА Телегин также проводит первую тренировку.
Полные сочетания команды выглядят следующим образом:
"красные": Орлов - Зайцев, Овечкин - Кучеров - Кузнецов;
"белые": Емелин - Марков, Кулемин - Малкин - Тарасенко;
"синие": Анисимов - Нестеров, Телегин - Дацюк - Наместников;
"желтые": Куликов - Марченко, Панарин - Шипачев - Дадонов.
Вратари - Сергей Бобровский, Семен Варламов, Андрей Василевский.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.