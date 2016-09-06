Рекордное количество клубов получат выплаты от УЕФА за участие игроков в ЧЕ-2016

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Рекордные 659 клубов получат долю доходов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за игроков, которые принимали участие в чемпионате Европы во Франции. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Согласно механизму распределения средств исполнительного комитета УЕФА, €100 млн будут распределены между клубами, делегировавшими своих футболистов в сборные, которые принимали участие в финальном турнире чемпионата Европы. Еще €50 млн достанутся клубам, чьи футболисты выступали в квалификационном раунде Евро-2016, независимо от того, попала команда в финальный турнир или нет.

"Замечательно, что мы можем выделить финансы более чем 600 клубам. Это, безусловно, поспособствует развитию футбола на континенте", - сказал директор УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти.

Чемпионат Европы проходил с 10 июня по 10 июля. Его победителем стала команда Португалии, обыгравшая сборную Франции со счетом 1:0 в дополнительное время.