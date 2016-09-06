Программа развития детско-юношеского футбола "Поиск талантов" стартовала в России

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Программа поддержки и развития детско-юношеского футбола под названием "Поиск талантов" стартовала в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.
По словам председателя оргкомитета "Россия-2018" министра спорта РФ Виталия Мутко, программа предполагает поддержку футбольных академий, создание единой методики подготовки игроков и дополнительных выплат тренерам.
"Стартовал первый этап программы "Поиск талантов", - сказал Мутко. - Она рассчитана на годы, с ее помощью мы сможем создать новую модель подготовки наших спортсменов, талантливых футболистов. На первом этапе программа включит в себя 20-30 академий. После того, как мы их отберем, с ними подпишет договор Российский футбольный союз (РФС)".
"На базе академий будут созданы региональные центры - они получат методику подготовки, будут выбраны лучшие тренеры - они будут получать доплату за счет РФС, а игроки - стипендию, - продолжил Мутко. - Второй этап предполагает систему соревнований. А дальше - селекция, отбор в юношескую сборную, где акцент будет сделан на игроков 14-летнего возраста. Думаю, через шесть-восемь лет работы по этой программе у нас будет очень достойная национальная команда".
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.