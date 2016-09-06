Россиянки победили команду Казахстана в матче пятого тура Всемирной шахматной олимпиады

БАКУ, 6 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Казахстана в пятом туре Всемирной шахматной олимпиады, которая проходит в Баку.

Александра Костенюк, Валентина Гунина и Ольга Гиря в своих партиях одержали победы. Наталья Погонина сыграла вничью. Таким образом, общий счет 3,5:0,5 в пользу россиянок.

После пяти туров российские шахматистки набрали максимальные 10 баллов и по дополнительным показателям опережают украинок, которые имеют такое же количество очков.

Мужская команда России в составе Яна Непомнящего, Владимира Крамника, Сергея Карякина и Александра Грищука обыграла команду Египта со счетом 3:1. На счету россиян стало восемь очков.

Шахматная олимпиада в Баку проходит по швейцарской системе в 11 туров и завершится 14 сентября.