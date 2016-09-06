Макарова и Веснина вышли в полуфинал US Open в парном разряде

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде, который проходит в Нью-Йорке.
В четвертьфинале российская пара, "посеянная" на турнире под пятым номером, победила словенский дуэт Андрея Клепач и Катарина Среботник (13) со счетом 6:4, 6:4.
За выход в финал чемпионки Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро поспорят с американкой Бетани Маттек-Сэндс и чешкой Люси Шафаржовой (12).
Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.