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Церемония открытия Паралимпиады-2016 пройдет в Рио-де-Жанейро

Спорт
7 сентября, 1:10 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 7, сентября. /ТАСС
В ходе соревнований будут разыграны 528 комплектов медалей в 22 видах спорта
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия Паралимпийских игр 2016 года состоится на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Начало - 18:15 по местному времени (00:15 мск).

Ранее также на "Маракане" прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр - 2016. Все соревнования в рамках Паралимпиады традиционно пройдут на тех же площадках, что предназначались и для участников Олимпиады. В ходе соревнований будут разыграны 528 комплектов медалей в 22 видах спорта.

В программе Паралимпиады представлены академическая гребля, баскетбол сидя, бочче, велоспорт, верховая езда, волейбол сидя, голбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание, регби сидя, стрельба, стрельба из лука, теннис сидя, фехтование на колясках, футбол (по пять человек), футбол (по семь человек). Кроме того, в программу Игр впервые включены соревнования по гребле на байдарках и каноэ и по триатлону.

Соревновательная часть программы пройдет с 8 по по 18 сентября.

Россияне остались без Паралимпиады

Первые летние Паралимпийские игры состоялись в 1960 году в Риме, в соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 23 стран. Российские атлеты впервые приняли участие в летних VII Паралимпийских играх в 1988 году в южнокорейском Сеуле в составе сборной СССР.

В Играх-2016 россияне участия не примут. Международный паралимпийский комитет (IPC) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также IPC отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

Решение IPC было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Российские паралимпийцы судятся

Многие российские атлеты надеются выступить в Рио и продолжают отстаивать свои права в европейских судах. Не менее 94 российских спортсменов подавали исковые заявления в суд немецкого Бонна, где находится штаб-квартира IPC, с требованием допустить их к участию в Играх-2016. Но всем им в удовлетворении исков было отказано.

Теперь российские паралимпийцы подают апелляции на решение суда в Бонне с ходатайством о срочном рассмотрении в Верховный суд федеральной земли в Кельне. 10 спортсменов это уже сделали, решение по их апелляции ожидается 7 сентября. Заявления еще 84 атлетов поступят в суд Кельна в среду.

Ранее IPC отказал 34 россиянам в ускоренной процедуре рассмотрения иска на решение о недопуске к Играм-2016 в CAS. В результате их дела будут рассмотрены уже после окончания Паралимпиады.

Ни один из российских телеканалов не планирует показывать в прямом эфире трансляцию церемонии открытия Паралимпиады. Ранее сообщалось, что "Матч ТВ" отказался от показа трансляций Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, освещение результатов Игр будет проводиться в новостных программах.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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