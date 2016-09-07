Англия поддержит голландца ван Прага на выборах президента УЕФА

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (ФА) поддержит голландца Михаэля ван Прага на выборах президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба ФА.

Ван Праг является главой Королевского футбольного союза Нидерландов. Выборы нового президента УЕФА пройдут 14 сентября в Афинах. Тогда же будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА француза Мишеля Платини, который руководил организацией с 2007 года.

Также кандидатом на пост главы организации является президент Футбольного союза Словении Александер Чеферин. Ранее на данный пост претендовал также президент Королевской футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр, однако накануне стало известно о том, что испанец снял свою кандидатуру с выборов.

В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован. Затем дисквалификация Платини была сокращена до шести лет. Француз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Она была частично удовлетворена: штраф был сокращен с 80 тысяч франков до 60, а дисквалификация - с шести до четырех лет.