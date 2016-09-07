Экклстоун: потенциальный покупатель "Формулы-1" предложил контракт

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Руководитель управляющей компании чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун заявил, что потенциальный покупатель прав на "королевские гонки" предложил ему новый трехлетний контракт. Слова британца приводит агентство Reuters.

Ранее немецкий портал Auto motor und sport сообщал, что чемпионат планирует выкупить американская компания "Либерти Медиа", владельцем которой является американский миллиардер Джон Мэлоун.

"Они хотят, чтобы я остался еще на три года", - сказал глава "Формулы-1".

Экклстоун является президентом "Формулы-1" с 1974 года. Именно британец, которому в октябре 2015 года исполнилось 85 лет, сделал "Формулу-1" коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более 2 млрд долларов в год.