С огорода — в чемпионки: истории российских паралимпийцев

Тамара Подпальная: На машинах домой мы не приедем

— На душе, если честно, печально. Единственный позитив — сумки с экипировкой нам привезли, мерим ее, как бы выходим на пьедестал в Рио, — с двукратной чемпионкой и двукратным серебряным призером Паралимпийских игр Тамарой Подпальной мы общались в момент, когда она находилась на сборах в Подмосковье.

Развернуть Тамара Подпальная в Кремле на чествовании чемпионов Паралимпиады в Лондоне-2012 Тамара Подпальная в Кремле на чествовании чемпионов Паралимпиады в Лондоне-2012 © Сергей Фадеичев/ТАСС

Решение об окончательном отстранении российских спортсменов от Игр уже было принято, но они все-таки ждали какого-то чуда. Не дождались.

Шанс взойти на пьедестал у спортсменов все равно появился: в Москве 7 сентября параллельно с Играми в Рио стартовал Всероссийских турнир для паралимпийцев. Но уж побывавшие на Паралимпиадах, говорят, что те ощущения сравнить с чем-то трудно.

— Очень хорошо помню свою первую Паралимпиаду в Австралии в 2000 году, — рассказывает Тамара Подпальная. — Я тогда была еще не "избалована" такими поездками, это был первый перелет за океан. Все казалось сказочным и необычным, и я тогда выступила очень удачно (завоевала золото по пауэрлифтингу в весовой категории до 52 кг. — Прим. ТАСС). До сих пор, когда вспоминаю и смотрю фотографии, возвращается чувство эйфории. Мы тогда привезли из Австралии мягкие игрушки — кенгуру и коалу, сувенирные тарелочки, это память на всю жизнь.

Спорт как жизнь и работа

Изначально, в 1997 году, Тамара начала заниматься пауэрлифтингом исключительно для своего удовольствия, но потом узнала, что увлечение может перерасти в профессию.

Развернуть Тамара Подпальная на соревнованиях по пауэрлифтингу в 2002 году Тамара Подпальная на соревнованиях по пауэрлифтингу в 2002 году © Николай Машков/ТАСС

— Сначала занималась среди здоровых ребят, а потом мы узнали, что, оказывается, проводятся Паралимпийские игры и я со своим заболеванием могу в них участвовать. Когда поняла, что могу соревноваться на таком уровне, были и радость, и гордость за себя, еще хотелось, чтобы родные порадовались, что я не веду сидячий образ жизни, могу путешествовать, живу полноценной жизнью.

По словам Тамары, спорт дал ей все, чем она сегодня гордится: и семью, и карьеру. Муж спортсменки — ее тренер Андрей Подпальный.

В применении допинга Тамару никто и никогда не обвинял. Как и большинство членов сборной России, она пострадала "за компанию", когда Паралимпийский комитет решил, что единичные случаи применения допинга в российской сборной — совсем не случаи, а система.

— Допинг везде принимают, но такого, чтобы именно и только в России кого-то прикрывали, такого мы не слышали. Это не система. Кто принимает, того и ловят, — рассуждает на эту тему Тамара.

Не найдя для себя других логичных аргументов отстранения от Игр в Рио, Тамара, как и многие другие спортсмены, объясняет все "политикой" и желанием избавиться от сильных конкурентов:

У нас все-таки более сильные спортсмены. Мне кажется, это потому, что мотивация сильнее: они понимают, что спорт — это их шанс заработать, выбраться из четырех стен, увидеть мир, не жить на одну пенсию по инвалидности

— У нас все-таки более сильные спортсмены. Мне кажется, это потому, что мотивация сильнее: они понимают, что спорт — это их шанс заработать, выбраться из четырех стен, не жить на одну пенсию по инвалидности.

После соревнований в Москве Тамара вернется в Алтайский край, где и живет, и тренируется.

— На машинах домой мы не приедем, — грустно шутит спортсменка, переживая, впрочем, не за "упущенные" призовые автомобили, а за саму возможность побороться за третью золотую медаль.

Мария Богачева: "Спортивное талантище" и тренировки на огороде

На запрос "Мария Богачева Рязань" поисковики все еще выдают десятки публикаций о том, что рязанская чемпионка мира активно готовится к Паралимпиаде и рассчитывает на золотую медаль. Метание швабр и гирь на огороде за рекордно короткие сроки привело Марию Богачеву к званию чемпионки мира и рекордсменки планеты среди инвалидов-колясочников.

"Спортивное талантище" Мария Богачева с очередной выигранной медалью © Личный архив Марии Богачевой

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро была ее второй попыткой поучаствовать в главных играх четырехлетия: накануне поездки в Лондон она получила травму и снялась с соревнований. Причем, если в Лондон она собиралась ехать как тяжелоатлет, то в Рио уже как метатель ядра и копья.

— Когда я не попала в Лондон, это не было шоком. Просто, если бы тогда я попала на Паралимпиаду, у меня не было бы таких блестящих результатов, как сейчас в легкой атлетике. Считаю, что Бог помог таким образом перейти в другой вид спорта.

С ног на руки

"Спортивным талантищем" Машу называли с детства. Тренировки на лыжах, соревнования бегунов, эстафеты были любимыми увлечениями ее семьи, и мечта стать великой спортсменкой не отпускала. А потом на пороге взрослой жизни случилось то, о чем Мария говорит очень коротко: "В 18 лет я попала в тяжелую аварию, полтора года пролежала в кровати".

Развернуть Мария (слева) со своей сестрой и Юлией, которая оставила карьеру ради помощи будущей чемпионке © Личный архив Марии Богачевой Мария (слева) со своей сестрой и Юлией, которая оставила карьеру ради помощи будущей чемпионке © Личный архив Марии Богачевой

Первое, к чему начала стремиться девушка, едва придя в себя, — это занятия спортом. После травмы позвоночника стало понятно, что теперь основным средством достижения успеха некогда успешной бегуньи станут не ноги, а руки. Сначала набирала форму по методу Дикуля, затем стала тренироваться в Михайловском экономическом колледже для инвалидов.

— Как-то вечером ради смеха стали мериться силой с другими ребятами. Как же я удивилась, когда даже мальчишек победила в армрестлинге. Потом на каких-то соревнованиях предложила учителю по физкультуре внести армрестлинг для сидячих инвалидов в программу, и я там оказалась сильнейшей.

Уже по возвращении в родной город Сасово Мария победила в армрестлинге всех здоровых участников и начала серьезные тренировки под руководством своей сестры-двойняшки Юли, которая бросила карьеру юриста ради спортивного успеха Марии.

— Когда я поняла, что спорт инвалидов существует, то с радостью влилась в это движение, с детства была уверена, что у меня в этом есть талантище, в этом меня убеждали всегда.

Параллельно Мария занималась со штангой и в 2008 году стала второй на чемпионате России, а в 2011-м — первой в Европе. При весе 56 кг она запросто жала 93 кг.

С детства была уверена, что у меня в этом есть талантище. ...Во дворе собственного дома тренажерами стали черенки от инструментов и подшипники. Через месяц тренировок мы поехали на чемпионат России, я там заняла два третьих места по ядру и по копью. Поняли, что получается

Стремительная карьера привела Марию напрямую в паралимпийскую сборную, однако до Лондона спортсменка так и не доехала. Во время одной из тренировок со штангой заболело плечо, так что даже пустой снаряд поднять она не могла.

Пока восстанавливалась после травмы, предложили попробовать себя в легкой атлетике. Мария начала толкать и метать.

— Мы использовали все подручные средства, что у нас есть. Во дворе собственного дома тренажерами стали черенки от инструментов и подшипники от растворонасоса. Через месяц тренировок мы поехали на чемпионат России, я там заняла два третьих места по ядру и по копью. Поняли, что получается, и начали готовиться с Юлей, параллельно побеждая на Кубке России по штанге.

В 2013 году Богачева поразила всех, когда на чемпионате России в толкании ядра ей не хватило всего 6 см до мирового рекорда. В тот же год она стала чемпионкой и рекордсменкой мира.

Лучший допинг — радость за победы других спортсменов

— У WADA лично ко мне нет никаких претензий, — рассказывает Мария. — Допинг-пробы мы сдаем регулярно, и все там в порядке. Новость об отстранении от Паралимпиады, конечно, всех ошарашила. Я не могу сказать, что я в обморок упала, но я удивилась, подумала, что такого не может быть, что это дурацкая шутка. И как раз в это время в Россию вернулись олимпийцы, такие красивые, счастливые, молодые. Я за них рада, но я понимаю, что это все отголоски того праздника, на который мы не попали…

— А допингом для меня по жизни является все, за что я искренне могу порадоваться, — продолжает Мария. — Когда я смотрела, как приветствуют наших олимпийцев, у меня аж мурашки по телу. Огромный допинг — радость за другого человека, или когда приезжаешь домой, и люди тебе говорят: "Маш, мы за тебя так болеем, ты такая молодец!" — и я понимаю, что иду правильным путем.

Владимир Андрющенко: Призовые — в зал

Владимир Андрющенко из Омска частично потерял зрение в 14 лет. Говорит, что долго не мог привыкнуть. Но спустя три года оказался в центре реабилитации для слабовидящих в Бийске.

Владимир Андрющенко во время тренировки © Личный архив Владимира Андрющенко

— Пообщался с людьми, понял, что можно жить, учиться, — рассказывает он корреспонденту ТАСС. — Там была замдиректора одного завода: в 1995 году бандиты перепутали квартиры, бросили бомбу ей в квартиру. У нее дочка погибла с мужем, а она попала в центр реабилитации. Кто-то после войны в Чечне потерял зрение. Вот с такими людьми общались.

Спустя два года он вновь оказался в этом центре. На этот раз будущий чемпион познакомился с тренером Владимиром Замятиным, который за свою карьеру подготовил около двух десятков паралимпийцев. Тот предложил молодому человеку остаться и тренироваться.

Знакомые помогли с жильем, а четырехкратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Николай Ильюченко устроил на учебу в колледж.

Спустя пару лет Владимир завоевал серебро на Играх в Афинах (2004 год) в метании диска, в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012-й) был вторым в толкании ядра.

Спортзал за собственные деньги

Благодаря победам спортсмену удалось собрать средства на строительство собственного спортивного зала в родном селе Таврическом Омской области.

Когда люди узнают, что я трехкратный призер Паралимпиады, для многих это дополнительный стимул заниматься. Когда одни сидят в переходах и просят милостыню, другие, переборов судьбу, что-то делают, приходят в зал, работают, потеют

— В городе спортивных залов очень много, людям есть куда ходить, на селе — нет. Строили его с нуля. Я сам участвовал активно в строительстве. За три года построили, и уже три года функционирует зал, — рассказывает Владимир.

Инвалидов в своем центре Андрющенко тренирует бесплатно. Принцип его работы: себе спуска не даю, другим тоже.

— Когда люди узнают, что я трехкратный призер Паралимпиады, для многих это дополнительный стимул заниматься. Когда одни сидят в переходах и просят милостыню, другие, переборов судьбу, что-то делают, приходят в зал, работают, потеют, поднимают железо, бегают, прыгают.

Не еду в Рио? Поеду в Токио

Игры в Рио должны были стать для Владимира четвертыми. Готовился аккуратно: ему уже 34 года, возраст и усталость дают о себе знать. Рассказывает, что офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) проверяли его регулярно, причем не только на соревнованиях, приезжали даже в его родную деревню и рано утром, и поздно вечером.

Наши квоты раздали другим спортсменам. Что испытываю? Негодование. Обидно за себя, за других спортсменов. Сам я буду еще заниматься, и, если хватит здоровья, может, в Токио в 2020 году удастся съездить. Результат-то растет, мы становимся сильнее

В марте этого года в его крови обнаружили мельдоний. Последний раз врачи давали ему милдронат в сентябре 2015-го, когда тот еще не считался допингом. Но с 1 января 2016-го вступил в силу запрет на препарат. Обнаруженная доза была в пределах допустимой нормы. Владимир пережил два международных суда, которые оправдали его, получил допуск в Рио — и вот…

— Наши квоты раздали другим спортсменам. Что испытываю? Негодование, — делится он. — Обидно за себя, за других спортсменов. Сам я буду еще заниматься, и, если хватит здоровья, может, в Токио в 2020 году удастся съездить. Результат-то растет, мы становимся сильнее.

Анжелика Косачева: Просто нравилось "набивать" шарик

— Моя мама играла в пинг-понг на любительском уровне, так что в доме имелись ракетки и сетка. Они у меня были как игрушки — нравилось просто раз за разом "набивать" шарик, — рассказывает бронзовый призер Паралимпийских игр 2012 года Анжелика Косачева. — Потом, классе в седьмом, в детском лагере попробовала сыграть по-настоящему — с партнером, на столе. Понравилось и это. Стала ходить в секцию — повезло, что нашлась такая рядом с домом и, что важно, недорогая: семья у нас была небогатая. Вот так и втянулась.

Анжелика Косачева во время тренировки © Личный архив Анжелики Косачевой

Сегодня саратовчанка Анжелика Косачева — победитель и призер российского, европейского и мирового чемпионатов, четвертая ракетка мира среди лиц с интеллектуальными нарушениями, которая стремится стать первой.

Сначала настольный теннис был для Анжелики лишь одним из множества видов спорта, которые она перепробовала в детстве и юности – от пионербола и волейбола на школьных уроках физкультуры до лыж, армрестлинга и единоборств. Но когда девушке стало не хватать времени на все увлечения, для серьезных занятий она выбрала именно пинг-понг. На вопрос о причинах отвечает – влюбилась. Причем практически бескорыстно: тогда настольный теннис еще не входил в список паралимпийских видов спорта.

Универсально-полезный вид спорта

Оглядываясь назад, Косачева отмечает, что с выбором по любви не ошиблась и с точки зрения расчета.

Раньше я была очень замкнутой, и подруга у меня была буквально одна-единственная. А потом я плотно занялась спортом, стала ездить на соревнования, сборы, общаться с журналистами. И сама о себе с удивлением узнала, что я, оказывается, открытый, коммуникабельный человек, и все это время мне ужасно не хватало людей вокруг меня.

Настольный теннис только со стороны смотрится легко и развлекательно: казалось бы, маши себе ракеткой. На самом деле там важно все: ноги, руки, дыхалка, выносливость, координация, скорость реакции. В процессе занятий развиваются и тело, и мозг, и дух – вот такой универсально-полезный вид спорта. И еще в нем всегда остается к чему стремиться – я всю жизнь учусь и до сих пор не могу похвастаться, что играю идеально.

Еще не зная, что ее профессией станет спорт, Анжелика готовилась к обычной жизни. Она окончила интернат для детей-"ментальников" в селе Воскресенском Саратовской области и получила две рабочие профессии: швеи и мастера строительных работ.

Переломным моментом стал турнир в США в 1999 году. Именно там и тогда, после непростой победы над сильной соперницей из Китая, Анжелика ощутила себя профессиональной спортсменкой.

"С удивлением узнала, что я открытый, коммуникабельный человек"

Сейчас у Анжелики много друзей и огромное количество знакомых и приятелей в разных городах и странах. Но когда-то все было по-другому.

— Раньше я была очень замкнутой, и подруга у меня была буквально одна-единственная. А потом я плотно занялась спортом, стала ездить на соревнования, сборы, общаться с журналистами. И сама о себе с удивлением узнала, что я, оказывается, открытый, коммуникабельный человек, и все это время мне ужасно не хватало людей вокруг меня. Теннис мне помог раскрыться, поверить в себя – что я чего-то стою, что-то могу, несмотря на диагноз; что я способна ставить высокие цели и их добиваться, что я нравлюсь людям и люди нравятся мне.

"Не люблю сидеть в Саратове"

Спорт дает Анжелике, помимо знакомств и самореализации, и еще одну ценную возможность – путешествовать. А это дело она очень любит.

— От перемены места у меня прямо настроение поднимается, будь то международные соревнования или просто поездка на сборы. В Саратове у меня мама, друзья, спортшкола – но я не люблю здесь сидеть, даже тренироваться по возможности стараюсь где-нибудь не дома. Благодаря теннису побывала в разных уголках России, в Европе, в Америке. А больше всего мне понравился небольшой курортный городок Лашко в Словении. Там потрясающе красивая природа, такое спокойство, умиротворение, довольные люди, и каждый занимается своим делом – просто приятно смотреть.

"Появился тактический подход"

Развернуть Анжелика Косачева во время соревнований © Личный архив Анжелики Косачевой Анжелика Косачева во время соревнований © Личный архив Анжелики Косачевой

У Анжелики уже есть одна паралимпийская награда – бронза, которую она в 2012 году привезла из Лондона. В этом году в Рио Анжелика твердо намеревалась подняться на пьедестале почета выше, испробовав на соперниках новые умения, наработанные с прошлой Паралимпиады. Главным из них она считает способность тактически мыслить.

— Раньше я все больше выезжала на физподготовке и советах тренера. А теперь появился тактический подход – я научилась сама выстраивать игру с конкретным соперником, использовать его сильные и слабые стороны. Кое-что прокачала и в плане техники игры – к Рио мы готовились практически в режиме полного рабочего дня, с одним выходным в неделю. Личного времени, кроме занятий, сна и дороги, оставалось часа два в сутки.

"Первая ракетка мира меня обыгрывает, но не всегда"

Теперь вместо Паралимпиады Анжелика выступит на соревнования в Подмосковье, которые пройдет параллельно с Играми в Рио. Она сыграет с первой ракеткой мира Еленой Прокофьевой. Это будет единственная ее соперница, но противостояние обещает быть интересным и непростым для обеих сторон.

От перемены места у меня прямо настроение поднимается. Благодаря теннису побывала в разных уголках России, в Европе, в Америке. А больше всего мне понравился небольшой курортный городок Лашко в Словении. Там потрясающе красивая природа, такое умиротворение, довольные люди – просто приятно смотреть

— Прокофьева сильная спортсменка и часто меня обыгрывает, но все-таки не всегда. Поэтому, я считаю, у меня есть шанс победить – во многом исход дела зависит от того, на чьей стороне на этот раз окажется удача.

Анжелика уже примерила экипировку к "русской Паралимпиаде" и даже распределила, кому из друзей что отдаст после соревнований в качестве сувенира – делать подарки она любит еще больше, чем получать. Совсем скоро после этих состязаний, в октябре, спортсменку ждет первенство Европы в Калининграде, а в 2018 году Косачева собирается принять участие в чемпионате мира.

Все паралимпийцы надеются, что к тому времени санкции против них буду сняты. И если не получилось взять свое в Рио, это произойдет через четыре года в Токио. Как сказала по этому поводу Мария Богачева, "мне же еще не 75 лет, пока есть порох в пороховницах, постреляем". Это умение "стрелять", стоит надеяться, пригодится им через 4 года в Токио.