Мутко: многие международные федерации не поддержали отстранение россиян от Паралимпиады

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Многие международные спортивные федерации не поддержали отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом на церемонии открытия соревнований для российских спортсменов заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Мы знаем, какой упорный труд лично вы, ваши тренеры, ПКР, родные и близкие приложили к подготовке к Рио, - обратился Мутко к паралимпийцам. - Очень сожалею, что вы не сможете принять участие в таком празднике спорта, но мы приложим максимум усилий, чтобы вернуться в большую паралимпийскую семью в ближайшее время. Многие международные федерации не поддержали такое решение Международного паралимпийского комитета. Паралимпийский спорт России будет испытывать поддержку, внимание и заботу со стороны властей".

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Российские спортсмены проведут альтернативные соревнования 8 и 9 сентября на аренах Подмосковья.

На турнире будут представлены 18 видов спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.