Более 400 инвалидов со всей России принимают участие в спортивном фестивале в Крыму

ЕВПАТОРИЯ, 7 сентября. /Спец. корр. ТАСС Сергей Павлив/. Более 400 инвалидов из 60 регионов Российской Федерации принимают участие во всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов "Пара-Крым - 2016".

Соревнования стартовали на базе центра спорта "Эволюция" в Евпатории в западной части Крымского полуострова, где созданы условия для проведения соревнований по 18 видам спорта для людей с ограниченными возможностями.

"Фестиваль в Евпатории мы проводим во второй раз, - сообщил журналистам председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. - Здесь созданы все условия, что позволяет проводить как подготовку, так и соревнования паралимпийцев. Это место очень перспективное для развития массового спорта для инвалидов".

Терентьев также сообщил, что участники соревнований будут состязаться в пяти видах спорта: легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, дартсе и настольном теннисе.

По словам президента Российского спортивного союза инвалидов Флюра Нурлыгаянова, значение подобных мероприятий трудно переоценить. "Это и отличная площадка для демонстрации своих возможностей многочисленных любителей спорта, и заряд энергии, поскольку в Крыму можно не только посоревноваться, но и отдохнуть", - сказал он.

Фестиваль, который проводится в соответствии со всероссийским календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов при поддержке Минспорта, Минобразования и Минтруда РФ, завершится 10 сентября.