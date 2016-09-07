Власти Петербурга подали иски к экс-генподрядчику "Зенит-Арены"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Комитет по строительству Петербурга подал три иска к бывшему генподрядчику строительства стадиона "Зенит-Арена" корпорации "Трансстрой" и компании "Инжтрансстрой-СПб" в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщается на сайте суда.

Заявления поступили в суд 5 сентября. Дата заседаний не назначена. Во всех заявлениях третьими лицами указаны ПАО ВТБ24, Банк Москвы и Фонд Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Капитального строительства и реконструкции". ТАСС запросил комментарий в администрации города о причинах иска.

Ранее сообщалось, что в суд 29 августа поступило три исковых заявления: два от компании "Трансстрой" и одно от "Инжтрансстрой-СПб". Во всех трех исках третьими лицами являются Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции" и ПАО "Банк ВТБ (представитель банковских гарантий бывшего генподрядчика - прим. ТАСС). Как сообщил ТАСС генеральный директор "Инжтрансстроя-СПб", компания оспаривает в суде причину расторжения контракта на строительство стадиона и собирается доказать факт выполнения работ на 1,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Петербурга, которая является заказчиком строительства "Зенит-Арены", расторгла контракт с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове компанией "Инжтрансстрой-СПб". Она передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Сообщалось также, что работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд рублей из запланированных 5,5 млрд рублей.

Бывший генеральный подрядчик 26 августа завершил передачу площадки стадиона и набора документов по выполненным работам властям города. В комитете по строительству ТАСС подтвердили, что документы получены.

Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд рублей до возможных 43,8 млрд рублей. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит-Арена" увеличена на 4,3 млрд рублей - до 39,2 млрд рублей.