Тайгер Вудс намерен вернуться в гольф в середине октября

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс, перенесший три операции на позвоночнике за два года, намерен вернуться в спорт в середине октября. Об этом сообщается на официальном сайте спортсмена.

Вудс надеется выступить на турнирах в Калифорнии (13-16 октября), Турции (3-6 ноября) и на Багамских островах (1-4 декабря).

"Моя реабилитация находится на той стадии, когда я комфортно могу строить свои планы, но мне еще есть над чем работать, - сказал Вудс. - Смогу ли я играть, зависит от моего дальнейшего прогресса и восстановления. Надеюсь, что у меня все получится".

40-летний Вудс не принимал участия в турнирах с 9 февраля прошлого года. Позже спортсмен заявил, что недоволен своими результатами и не будет играть до тех пор, пока не наберет надлежащую форму. В сентябре и октябре 2015 года американец перенес две операции по устранению последствий защемления нерва.

Вудс является самым известным гольфистом в мире и находится на втором месте по количеству побед на турнирах "Мэйджор" - 14 (рекордсменом является Джек Никлаус с 18 победами). Американец занимал первое место в рейтинге гольфистов на протяжении 623 недель.