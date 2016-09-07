Олимпийская чемпионка гимнастка Симона Байлз на год прекращает участие в соревнованиях

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике американка Симона Байлз на год прекращает участие в соревнованиях. Об этом она объявила в среду в телевизионной программе Good Morning America.

"С разъездами и тренировками я просто никак не смогу выкладываться на 100%, так что необходим перерыв", - сказала 19-летняя спортсменка.

В своем юном возрасте она уже пишет автобиографию. Известно название будущей книги - "Смелость взлетать", а также срок выхода - ноябрь нынешнего года. "Я очень взволнована, - призналась Байлз. - Это же все про мою жизнь, чтобы люди все услышали прямо от меня".

Кроме того, по словам телекомпании, вместе с партнерами по гимнастической сборной США Байлз в ближайшее время отправляется в поездку по стране - так называемое Турне чемпионов. Оно начнется 15 сентября в Спокейне (штат Вашингтон) на северо-западе США.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Байлз завоевала в общей сложности пять медалей - четыре золотых и одну бронзовую.